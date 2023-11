Defensoria faz mutirão de limpeza em igarapé de Manaus

Manaus/AM - Garrafas pet, copos descartáveis e sacolas plásticas foram os principais tipos de resíduos retirados, neste sábado (11), das margens do igarapé do Mindu, na alameda Alphaville, no Novo Aleixo, na Zona Norte, durante a primeira ação do projeto “Consumidor Consciente”, coordenado pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM).

Os defensores públicos Christiano Pinheiro e Eduardo Dias, coordenadores do projeto, afirmaram que a adesão foi satisfatória e que o objetivo foi alcançado. Servidores públicos, empresas privadas e a comunidade participaram voluntariamente da iniciativa, realizando a limpeza em um trecho das duas margens do igarapé, considerado um dos principais cursos d’água de Manaus.

“Com a seca, a gente observou que muito lixo vem ficando acumulado nas margens dos igarapés e pensamos em algo que pudéssemos fazer para mitigar os efeitos do descarte incorreto desses resíduos. Por isso, encabeçamos essa mobilização para despertar a consciência do consumidor em relação à práticas amistosas que podem mudar ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse o defensor Christiano Pinheiro.

A líder comunitária Mira Quintino elogiou a iniciativa da Defensoria. “Ficamos felizes com o contato da Defensoria porque, quando chove, essa região alaga e boa parte disso é consequência do lixo jogado no igarapé. E conscientizar os moradores é importante para evitar que esse tipo de problema continue acontecendo”.

De acordo com o defensor Eduardo Dias, outras ações do “Consumidor Consciente” já estão sendo planejadas. Nesta primeira edição, a iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além das empresas J.G Embalagens, Alliance Française Manaus e Santa Cláudia, que doaram materiais e equipamentos para a realização do projeto.

“Hoje mobilizamos os servidores da Defensoria, órgãos públicos e a comunidade porque sabemos que, como cidadãos, é importante não só conscientizar a população, mas também agir. Essa é a nossa contribuição para o meio ambiente e para a saúde”, comentou ele.

Todo material retirado do entorno do igarapé foi encaminhado para o aterro sanitário municipal, para o descarte correto de produtos sólidos.