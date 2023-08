Defensoria fará mutirão para ofertar exames gratuitos de DNA em Manaus

Segundo a defensora, um dos objetivos da ação é promover a efetivação do direito fundamental ao reconhecimento de paternidade/maternidade biológica e socioafetiva e demais questões envolvendo a parentalidade, uma vez que o reconhecimento garante ao filho a possibilidade de conviver com o pai, manter uma relação paterno-filial de amor e respeito, além das consequências lógicas da filiação, como direito aos alimentos e a condição de herdeiro.

De acordo com a defensora pública Hélvia Castro, coordenadora do projeto, para participar, os interessados devem realizar o agendamento prévio pelo Disk 129, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) vai realizar, no próximo dia 19, mais uma edição da campanha nacional “Meu pai tem nome”. A ação é organizada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) e visa promover o reconhecimento da paternidade/maternidade, seja ela biológica ou socioafetiva, além de ofertar outros atendimentos na área de Direito da Família. Em Manaus, a iniciativa vai contar com a oferta gratuita de 300 exames DNA.

