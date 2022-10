Defensoria divulga resultado preliminar de estágio em Pós-Graduação em Manaus

Manaus/AM - A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas divulgou nesta terça-feira (11), no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM, o resultado preliminar dos candidatos habilitados nas provas objetivas e discursivas do Processo Seletivo de Estágio em Pós-Graduação em Direito. A lista pode ser acessada por meio desse link: https://bit.ly/3T4uEau.

Conforme a publicação, os candidatos poderão solicitar, no prazo recursal, as vistas das folhas de respostas e/ou do espelho de correção da prova discursiva, exclusivamente através do e-mail: [email protected]

Os recursos contra o resultado preliminar, seja quanto à inabilitação, seja quanto às notas atribuídas, deverão ser interpostos no prazo de um dia útil, a contar da publicação do edital, através do mesmo e-mail citado acima.

No dia 11 de setembro, a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) realizou a prova de Processo Seletivo de Estágio (PSE) de Pós-Graduação da DPE-AM. A prova foi realizada na Universidade Nilton Lins, localizada na Avenida Professor Nilton Lins, 3259, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, tendo início às 8h e término às 12h.

Ao todo, 541 candidatos se inscreveram para a seleção. São 10 vagas, sendo uma reservada para as pessoas com deficiência e três para negros, pardos, quilombolas e indígenas. O PSE também foi realizado para formação de cadastro reserva.

As normas para a participação da prova e a confirmação de inscrições foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria do dia 8 de setembro, por meio da Portaria Nº 6/2022-ESUDPAM/DPE/AM.