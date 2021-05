Defensoria cobra Semsa sobre vacinação de acadêmicos de Saúde em Manaus

Segundo o defensor público Rafael Vinheiro, a retomada das aulas presenciais já foram marcadas, mas até o momento, não há nenhuma sinalização da Semsa, sobre o início da vacinação dos estudantes que têm contato direto com o ambiente hospitalar no decorrer das práticas dos cursos.

Os estudantes foram incluídos no grupo prioritário e devem ser imunizados conforme determina a Fundação de Vigilância do Amazonas, mas até o momento, não divulgou nenhuma data sobre o início da campanha como vem acontecendo com os professores e demais grupos prioritários.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.