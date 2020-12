Decreto de Wilson Lima pode proibir cerimônia de posse de prefeito eleito

Manaus/AM - O governador Wilson Lima, assinou nesta quarta-feira (23), um decreto com medidas de contenção para evitar o avanço do coronavírus no Amazonas.

Entre as medidas estão proibidas as realizações de reuniões comemorativas, inclusive de Ano Novo, nos espaços públicos, clubes e condomínios, além do funcionamento de espaços públicos em geral para visitação, encontros, passeios e eventos, ficando permitida, apenas, a realização de práticas esportivas individuais.

O decreto porém, pode acabar afetando até mesmo a cerimônia de posse do prefeito eleito de Manaus, David Almeida, marcada para o dia 1º de janeiro, no Teatro Amazonas.

O prefeito eleito já até teria distribuído os convites para a solenidade. As medidas de contenção anunciadas pelo governo, devem duram 15 dias, valendo a partir do dia 26 de dezembro, até o dia 10 de janeiro de 2021.