Decoração natalina na Ponta Negra tem últimos dias de visitação

Manaus/AM - O Dia de Reis, comemorado nesta sexta-feira, 6/1, marca o final das celebrações natalinas promovidas pela Prefeitura de Manaus no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste. Os frequentadores do parque podem conferir a decoração de Natal instalada especialmente no espaço até esta sexta-feira. No sábado, 7, os itens começam a ser desmontados, encerrando a programação do “Natal das Águas – Luz da Esperança” no espaço.

O parque ganhou um cenário lúdico, tradicional e instagramável que conta com um túnel de 130 metros, todo em ferro e com arcos em forma de coração, totalizando 30 mil lâmpadas de LED e com direito à chuva de neve; portais com enfeites; e o trenó do Papai Noel, com 15 metros de altura e 25 metros de comprimento.

A partir das 18h, os moradores da cidade e visitantes podem conferir os itens acesos. Também no complexo, a tradicional árvore de Natal tem 40 metros de altura e uma base com 16 metros de diâmetro, sendo decorada com aproximadamente 20 mil metros de mangueira LED e mais de 8 mil piscas-piscas. A ornamentação conta ainda com um presépio em escala gigante, com 19 personagens em movimento, com alturas de 6 metros a 8 metros, além das bolas de piscas-piscas instaladas em árvores e canteiro central.

O anfiteatro recebeu decoração com piscas-piscas e cascatas. As luzes natalinas são acionadas junto com a iluminação do parque, com reatores que ligam assim que escurece e apagam ao amanhecer, com a luz natural. Os cenários foram projetados para encantar adultos e crianças para ter recordações do clima de fim de ano iluminado e com tantos elementos natalinos reunidos.