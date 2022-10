Decoração natalina é inaugurada e terá neve na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - A decoração natalina no complexo turístico Ponta Negra foi inaugurada nesta segunda-feira (24), em comemoração aos 353 anos de Manaus. A 2ª edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”, com cores, luzes, magia espaços instagramáveis e até neve prometem encantar a população.

A decoração conta com um túnel de 130 metros, todo em estrutura de ferro, com 34 arcos em forma de coração. Ao todo, 30 mil lâmpadas de LED são responsáveis por iluminar e encantar quem passa pelo túnel. A estrutura conta com dois portais instagramáveis com enfeites natalinos.

O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, ressaltou que, nos fins de semana, o túnel terá um atrativo a mais, neve para a criançada brincar e tirar fotos.

Ao longo do mês de novembro, estão na programação para receber enfeites de Natal e iluminação especial, por exemplo, os conjuntos Viver Melhor e Eldorado e o boulevard Álvaro Maia. A orla da Ponta Negra também terá a famosa árvore de Natal e o maior presépio em movimento do país, a exemplo de como aconteceu no ano passado, durante a 1ª edição do “Natal das Águas”. A Ponta Negra será, ainda, palco de apresentações de corais natalinos.

Já no centro da cidade, a avenida Getúlio Varga irá ganhar iluminação e enfeites no canteiro central, assim como a rotatória do Eldorado.

Previsto para o final de novembro, a balsa levará a magia do Natal para a zona rural passando pelos rios Amazonas e Negro. Até dezembro também, os ônibus articulados irão receber iluminação LED, deixando a cidade mais iluminada por onde passa.