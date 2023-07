DB é multado por poluir Parque Sumaúma em Manaus

Manaus/AM - A rede de supermercados DB foi multada em R$ 50 mil por supostamente poluir o Parque Sumaúma, unidade de conservação localizada na zona Norte de Manaus. A poluição é causada pelo prédio do Shopping Sumaúma, no bairro Cidade Nova, estabelecimento do Grupo DB.

A decisão foi tomada em maio deste ano, mas somente no último dia 17 foi assinada pelo presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Amazonas (Cemaam), Eduardo Taveira, que também é secretário estadual do Meio Ambiente.

Segundo a Cemaam, o estabelecimento causa dano direto ao parque com "lançamento de efluentes e por facilitar o acesso, possibilitando formação de trilha, corte de vegetação e disposição de resíduos sólidos".

Após a decisão do conselho, cabe ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) tomar as providências cabíveis para seu cumprimento.

A decisão foi publicada na edição do último dia 17 do Diário Oficial do Estado.