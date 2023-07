David Reis e Dione Carvalho são os únicos sem apresentar PLs na CMM em 2023

Os vereadores com mais projetos de lei apresentados no ano são:

Os dois vereadores só surgem como co-autores de outras propostas apresentadas por colegas de parlamento. Outros vereadores também tiveram baixa produtividade no primeiro semestre do ano: Allan Campelo (Podemos) e Everton Assis (União) apresentaram apenas um PL cada.

De acordo com a Constituição Federal, elaborar leis municipais é uma das principais funções do vereador, além de fiscalizar a atuação da prefeitura.

Manaus/AM - Os vereadores David Reis (Avante) e Dione Carvalho (Patriota) são os únicos que não apresentaram nenhum projeto de lei (PL) no primeiro semestre de 2023 na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os dados são do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Casa, disponível para consulta no site do órgão.

