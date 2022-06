David e Wilson fiscalizam obras de asfaltamento na zona Norte de Manaus

Ainda hoje as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) vão recapear a rua Jasmin e o beco Curimatã, no bairro Santa Etelvina.

No bairro Colônia Terra Nova, foram 70 ruas recuperadas, já no bairro Nova Cidade, foram 32 ruas recapeadas.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, na manhã desta quarta-feira (8), junto com o governador do Amazonas, Wilson Lima, três frentes de trabalho de recapeamento asfáltico em bairros da zona Norte.

