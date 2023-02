David Almeida prestigia posse dos novos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas

Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal desejou votos de êxito e sucesso aos parlamentares e destacou a relação entre os poderes Executivo e Legislativo para o crescimento de Manaus e do Amazonas.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou na manhã desta quarta-feira (1º), a solenidade de posse dos 24 deputados da 20ª Legislatura (2023/2027) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O evento aconteceu no Plenário Ruy Araújo da sede do Poder Legislativo, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

