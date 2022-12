David Almeida fala em realizar troca-troca de secretários em 2023

O prefeito vai analisar se os atuais secretários cumpriram com metas estabelecidas nos últimos cinco meses e que depois disso vai avaliar a necessidade de efetuar trocas. Almeida diz que as mudanças podem ser técnicas ou políticas, mas informou que algumas substituições podem ser necessários para efetuar ajustes.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus pode passar por um troca-troca de secretários a partir de fevereiro de 2023, segundo afirmação do prefeito David Almeida (Avante). De acordo com Almeida, em entrevista a programa local, os secretários serão avaliados sobre suas gestões nos últimos meses.

