David Almeida diz que negocia reativação do Hospital de campanha em Manaus

Manaus/AM - O prefeito eleito de Manaus, David Almeida, disse nesta segunda-feira (28), que está negociando com o Governo do Amazonas e o Instituto Transire, para que o hospital de campanha Nilton Lins seja remontado em Manaus.

De acordo com ele, o hospital Nilton Lins é uma boa opção, porque esta semana está sendo credenciado pela tabela SUS. Almeida afirma que a empresa privada vai disponibilizar todo o material que ela adquiriu no hospital de campanha da prefeitura para que mais vagas para atendimento para a população em Manaus sejam abertas. O início das atividades do hospital devem ser anunciadas a partir do dia 1º de janeiro.

Até este domingo, mais de 5 mil pessoas já tinham morrido no Amazonas com a Covid-19, e mais de 600 estavam internadas.