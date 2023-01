Curto-circuito causou incêndio em apartamento de prédio no Centro de Manaus

Manaus/AM - Um curto-circuito teria causado o incêndio que atingiu o apartamento do Ed. Jurandir Queiroz, neste sábado (7), na Avenida Floriano Peixoto, no Centro de Manaus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, os moradores do apartamento não estavam no local no momento do incêndio.

Segundo o Tenente Daniel Araújo, um curto-circuito na fiação iniciou as chamas que se espalharam para outros quatro apartamentos. Não há registro de pessoas feridas no incêndio, houve apenas danos materiais.