Curso para treinamento sobre inteligência emocional no trabalho abre vagas em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta, nesta sexta-feira (27), cem vagas on-line e 60 presenciais para o treinamento “Inteligência Emocional para te alavancar no mercado de trabalho”. O curso será realizado na segunda-feira (30), das 19h às 22h, no coworking do Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico de Manaus.

Com entrada gratuita, o curso propõe capacitar profissionais e empreendedores apresentando as grandes vantagens da inteligência emocional diante dos desafios enfrentados no mercado de trabalho, além de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros.

“O treinamento de inteligência emocional é valioso para ajudar os profissionais a desenvolver habilidades que podem torná-los mais eficazes, resilientes e bem-sucedidos em suas carreiras, além de promover relacionamentos interpessoais mais saudáveis e produtivos no ambiente de trabalho”, afirmou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Os interessados em participar presencialmente, devem se inscrever pelo link https://forms.gle/hBwvrrpZGh6s3gAV9. Já para aqueles que desejam assistir remotamente, acesse https://forms.gle/b6bu1dbP22xMpDW89. A data para encerramento das inscrições segue até as 12h do dia 30/10.





Com informações da assessoria.