Curso gratuito de ovos de Páscoa é oferecido para mulheres em vulnerabilidade em Manaus

Manaus/AM- Em alusão ao mês da Mulher, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) encerra, nesta quarta-feira (30), a oficina de “Fabricação de Ovos de Páscoa Artesanais”, na cozinha comunitária Valparaíso, no bairro Valparaíso, na Zona Leste. A capacitação, que durou três dias, foi destinada a usuárias da unidade, viabilizando uma alternativa de renda e desenvolvimento financeiro às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Na aula de encerramento, as alunas irão realizar uma prova prática de montagem de um ovo de Páscoa. Além do aprendizado, as alunas irão ganhar um kit completo com barras de chocolate, formas e material de embalagem, para que possam fabricar os ovos em casa e com isso, garantir a venda no período pascal.