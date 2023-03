Curso de pilotagem defensiva para mototaxistas é oferecido em Manaus

Durante o curso, os mototaxistas foram instruídos sobre as mais recentes atualizações na legislação de trânsito, bem como sobre direção defensiva, posturas e atitudes que podem ser adotadas para evitar acidentes e aumentar a segurança no trânsito. Além disso, contou com a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ministrou uma palestra aos profissionais de mototáxis sobre os primeiros socorros que devem ser prestados em caso de acidentes de trânsito.

A capacitação foi dividida em duas partes: durante a manhã, foram ministradas palestras e conhecimentos teóricos, enquanto que no período da tarde foram aplicadas técnicas de pilotagem, permitindo que os participantes pudessem colocar em prática as informações repassadas.

