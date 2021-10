Curso de expressividade para comunicadores abre inscrições em Manaus

Manaus/Am - Além de afetar diretamente a percepção sobre a sua capacidade profissional, a inteligência emocional também impacta na produtividade e no relacionamento com os colegas de trabalho e com as fontes. Esses são dois importantes pilares da rotina do jornalismo. Pensando nisso, a jornalista e apresentadora Márcia Lasmar, em parceria com a fonoaudióloga Naiana Parente, que juntas somam 40 anos de experiência no mercado televisivo amazonense, realiza um treinamento on-line neste mês de outubro para profissionais que buscam gerenciar seu estado emocional, mesmo em situações complicadas ou estresse extremo, potencializando assim os seus talentos internos para conquistar o desempenho que desejam.

Ao todo, são oferecidas apenas 100 vagas para o Workshop on-line. As inscrições para o "Revisão de Pauta - o jornalista na melhor direção" seguem até o dia 11 de outubro, por meio do link https://bit.ly/2YnFmS8. O interessado também pode procurar no site da Hotmart pelo nome do curso: "Revisão de pauta". O curso é voltado para estudantes, "focas" e profissionais com experiência que desejam melhorar a expressão corporal, vocal e comportamental.

"Eu idealizei esse projeto para que os profissionais da comunicação tenham mais estabilidade no mercado de trabalho. Eu tenho 10 anos atuando na redação de jornalismo e 26 anos de experiência em TV. Passei por outras redações, agências de publicidade, jornal impresso, e tudo isso fez com eu avalie o mercado como um lugar de muitos talentos, mas de poucas habilidades comportamentais. Afinal de contas, essas habilidades comportamentais são os motivos para 90% das demissões, segundo especialistas em recursos humanos", destaca Márcia Lasmar.

O aluno desse curso terá à mão ferramentas e conhecimentos que possibilitam uma boa atuação no mercado de trabalho, que hoje exige do profissional um comportamento social responsável e inteligente. Segundo a jornalista Márcia Lasmar, o workshop é um processo que irá trabalhar de forma direta com o lado emocional do cérebro, sendo este o influenciador dos pensamentos, trazendo também influência para o comportamento humano, para as ações e, em consequência disso, também colabora para os resultados.

"São habilidades comportamentais para você se destacar no mercado de trabalho. As aulas deste treinamento são apresentadas por Daniel Goleman, escritor, PhD em psicologia e reconhecido como um dos maiores pensadores da área de negócios no mundo.

Daniel Goleman é autor de vários best-sellers, há exatos 15 anos publicou sua principal obra, Inteligência Emocional, já traduzida para 40 idiomas e nomeada pela Time como um dos 25 livros mais influentes do mundo dos negócios. Em suas pesquisas, Goleman observou que os líderes de negócios costumam dar muita ênfase a indicadores tradicionais de desempenho e propôs que a "inteligência emocional" seja muito mais importante que a cognitiva para o sucesso profissional.

Naiana Parente é fonoaudióloga especialista em profissionais da TV. Durante o "Revisão de Pauta - o jornalista na melhor direção", ela vai dar aulas de expressão vocal, corporal e comportamental, visando o aprimoramento pessoal.

"São aulas totalmente on-line e gravadas para cada um assistir de acordo com a sua agenda. Além disso, nós teremos um encontro semanal ao vivo para tirar dúvidas, onde os alunos poderão falar com a Márcia e comigo.

A programação está dividida em nove módulos: comportamento e as qualidades indispensáveis para o ambiente de trabalho; formação de conteúdo; o talento dentro do jornalismo; emoções e relacionamentos para o desempenho comunicativo; como cuidar da voz; expressão verbal e vocal; expressão corporal; gestão de pessoas e autoconhecimento e dicas de make e figurino. O investimento é de R$ 599 e pode ser parcelado em até 12 vezes nos cartões de crédito. À vista, o aluno terá 20% de desconto.