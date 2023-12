Cruzeiro ‘Seven Seas Mariner’ atraca em Manaus com mais de mil turistas

Até o momento, 4827 turistas de todas as partes do mundo já visitaram o Amazonas na temporada que iniciou em outubro deste ano e encerra em abril do ano que vem.

“Trabalhamos para garantir sempre a melhor experiência aos turistas que chegam ao Amazonas.Voltamos a receber os navios da temporada de cruzeiro atracando na balsa do Porto de Manaus. Isso reflete mais comodidade para que esses visitantes possam chegar até os pontos turísticos do Centro Histórico e assim fazer suas compras, mantendo a geração de emprego e receita.”, comenta Ribeiro.

Para o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Ian Ribeiro, o retorno da atracação dos navios viabiliza maior comodidade para o desembarque dos turistas. Desde 2020 os navios ficavam ancorados no Rio Negro e era preciso outra embarcação para trazer os visitantes até a margem.

Manaus/AM - O navio ‘Seven Seas Mariner’ atracou em Manaus neste domingo (24), véspera de Natal, trazendo a bordo 1224 cruzeiristas, em sua maioria norte-americanos, sendo 779 passageiros e 445 tripulantes. Vindo de Miami (EUA), o ‘Seven’ é o quinto navio da temporada de cruzeiros 2023/2024 e o primeiro a aportar no Flutuante das Torres, no Porto de Manaus, desde março de 2020.

