Criminosos cobram por agendamento em PACs de Manaus e Sejusc denuncia golpe

Após a solicitação feita, a pessoa recebe uma mensagem, pelo e-mail e telefone cadastrados no aplicativo, em até 72 horas, com a confirmação do serviço via SMS ou e-mail.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) reforça que a venda é criminosa, pois o serviço é gratuito, sendo possível agendar pela internet a emissão de 1ª e 2ª via do Registro Geral (RG).

