Criminosos assaltam ônibus e são furtados após um deles ser atropelado em Manaus

A polícia apreendeu com o trio uma arma falsa do tipo pistola e cinco celulares que foram tomados das vítimas. O caso foi apresentado no 6º DIP. A polícia também explicou que agora investiga o segundo crime de furto da mochila.

Segundo a polícia, o trio estava com uma mochila que continha outros pertences roubados das vítimas no ônibus, porém, durante a fuga os criminosos foram furtados por suspeitos não identificados.

Os colegas do taxista acionaram uma viatura após desconfiarem da situação. Os suspeitos foram perseguidos por militares e abordados nas proximidades do terminal 3. Um deles ainda tentou fugir dos policiais, mas a fuga foi frustrada após o mesmo ser atropelado por um carro de uma concessionária de energia. Ele bateu a cabeça durante o acidente e foi socorrido para o SPA Danilo Corrêa.

De acordo com informações da polícia, o trio entrou no ônibus pelo terminal 3 por volta das 14h30 e momentos depois anunciaram o assalto. Após tomarem os pertences dos passageiros, os criminosos fugiram e durante a fuga renderam um taxista que estava em um ponto na Av. Max Teixeira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.