Criminoso causa acidente e foge da PM após realizar assaltos em Manaus

Manaus/AM - Um assalto terminou com acidente de trânsito nesta segunda-feira (12) na avenida Djalma Batista, na zona Centro-Sul de Manaus. Não houve feridos.

De acordo com a Polícia Militar, um homem não identificado estaria em um carro, modelo celta, e fez um arrastão em uma parada de ônibus, na avenida Djalma Batista. Uma das vítimas acionou uma viatura da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que passava pelo local.

O carro foi localizado ainda na avenida Djalma Batista, foi dado voz de parada, mas o criminoso acabou batendo o veículo no canteiro da via, nas proximidades da Rodoviária de Manaus. Ele fugiu do local correndo por uma área de mata.

A PM fez buscas pelo suspeito, mas até o momento não foi localizado.