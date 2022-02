Crianças pulam em igarapé durante chuva em Manaus e vídeo viraliza: ‘covid sai correndo’

"Não podem ver uma chuva que vem para a beira do igarapé tomar banho. Pensam que estão no Caribe. Só Deus mesmo. Desconjuro. Cruzes. Já estão tudo imunizado. Covid bate e sai correndo", disse a mulher em tom cômico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.