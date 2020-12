Crianças e bebê são abandonados em casa no lixão do Amazonas

Manaus/AM - Três crianças com idades de seis meses, cinco e 10 anos, foram abandonadas pela própria mãe em uma casa localizada em uma invasão dentro do lixão do município de Manacapuru. Elas foram resgatadas na última sexta-feira (25) pelo Conselho Tutelar e Polícia Militar da cidade.

Segundo a conselheira tutelar Milka Ruiz, a denúncia de abandono foi feita por vizinhos da mulher, que supostamente fazia isso com frequência. Ao chegar no local, a conselheira encontrou as crianças sozinhas e o bebê de colo chorando muito.

Conforme a conselheira, a mãe das crianças apareceu horas depois na localidade, mas a casa acabou sendo queimada por vizinhos revoltados.

Duas crianças foram entregues aos pais, pois cada uma tem um pai de diferente. Já a outra criança ficou sob a guarda de uma tia.

A denúncia contra a mãe foi feita na Delegacia de Manacapuru. O caso deve ser acompanhado também pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM).