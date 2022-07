Criança morre afogada após cair em igarapé em Manaus; bombeiros encontram corpo

Moradores informaram que a criança caiu na água por volta das 16h e desapareceu. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontraram o corpo do menino já a noite, por volta das 20h.

Manaus/AM - Uma criança de 6 anos, identificado como "Pablo", morreu afogada, nesta sexta-feira (1º), após cair no igarapé, na Ponte da Maués, Alameda Vitória, no Prosamim da Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

