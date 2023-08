Criança de 10 anos deixa Manaus para jogar na base do Corinthians em São Paulo

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Charles Eduardo Garcia Dias, 10 anos, conhecido como Dudu Manauara, foi selecionado para atuar na base do time paulista Corinthians. O atleta mirim viajou na madrugada desta quinta-feira (10) para São Paulo.

“Meu pai disse que, quando eu entrei no supermercado pela primeira vez, a primeira coisa que eu peguei foi uma bola de futebol. Vou viajar para São Paulo para jogar pelo Corinthians. Meu sonho é ser um jogador de futebol”, disse ele.

Trajetória

Desde cedo, Dudu já demonstrava talento para o futebol. Tendo participado de vários torneios, sempre se destacou, sendo artilheiro, inclusive, de um certame realizado no Clube do Trabalhador Sesi, onde disputou seis partidas, marcando 16 gols.

Quando as lendas do futebol local Luíca e Delmo tiveram acesso aos vídeos dos jogos, entraram em contato com o pai do menino, porque seu trabalho agora é evitar que os talentos locais sejam desperdiçados.

“Quando vi os vídeos dele, eu vi que era um garoto diferenciado, talentoso. Entrei em contato com o Ageu e na mesma noite já marquei uma reunião lá em casa. Ele foi e levou o Dudu, então mandamos o vídeo direto para São Paulo, enviamos o vídeo para o Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Como o Dudu e o seu pai são corintianos, eles escolheram esse clube”, concluiu Luíca.