Creche de Manaus é finalista de prêmio Nacional com dois projetos

Manaus/AM -A creche municipal Magdalena Arce Daou, localizada na zona Sul, no bairro de Santa Luzia, é finalista do prêmio Destaque Educação no Educa Week 2023, nas categorias educação infantil e gestão escolar com os projetos “Das Arepas ao Tucumã” e “Gestão Escolar e a Pluralidade das Infâncias”. Ambos os projetos começaram a ser executados em 2022.

A premiação acontece por meio de votação no Youtube. Os links dos dois projetos que concorrem são: https://youtu.be/FEMaYFMEAPM?si=A9YG-sKhzGuK9iCR (Projeto Das Arepas ao Tucumã) e https://www.youtube.com/watch?v=sD1hrDRclO0 (projeto Gestão Escolar e a Pluralidade das Infâncias). É necessário acessar os links e dar gostei nos vídeos.

O prêmio Educa Week 2023 é um reconhecimento aos profissionais que atuam, criam, investem e se dedicam à educação brasileira. A premiação foi criada para identificar e reconhecer experiências de sucesso no âmbito educacional, realizadas pela melhoria do aprendizado e da vida dos estudantes, pais e funcionários no ambiente escolar.

Os projetos foram criados e pensados para sanar uma problemática da unidade de ensino, advindas com a chegada de alunos imigrantes da Venezuela, país que até hoje está passando por uma crise econômica e humanitária.

O prêmio Gestão Escolar e a Pluralidade das Infâncias também foi pensado para resolver essa problemática com alunos imigrantes e está totalmente ligado ao projeto Das Arepas ao Tucumã.

Sobre a participação da unidade em concurso do porte do prêmio Destaque Educação no Educa Week 2023 é um sinal de reconhecimento, segundo a gestora da unidade, Jucilene Xavier.

“Está inserida num certame a nível nacional nos deixa muito honrados e felizes. E isso representa uma oportunidade de reconhecimento e nos deixa realmente agraciados”, declarou a gestora da unidade.

Outras conquistas

O projeto da educadora também está participando de dois outros certames. O prêmio Arte na Escola Cidadã, que é o maior de arte-educação do Brasil, busca identificar projetos inovadores no ensino de artes. O segundo concurso importante que o projeto está participando é o prêmio Professor Povir, do Instituto Porvir.