Cratera se abre na avenida Rodrigo Otávio após forte temporal em Manaus

"As equipes de engenharia da Seminf estão mobilizando equipamentos e também acionando as concessionárias de telefonia e internet que têm rede no local, para que os serviços sejam realizados em conjunto, de forma emergencial", diz a nota.

O buraco abriu na faixa da direita no sentido Bola da Suframa e pode causar acidentes com veículos que estão trafegando tanto pela avenida Rodrigo Otávio como também pela alça viária da avenida Manaus 2000.

