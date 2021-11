Cratera se abre após rompimento de tubulação em Manaus

"Não há condições de acesso com a movimentação de máquinas e equipamentos mais pesados para atuar na rede de drenagem que está a 13 metros do nível da rua", explica um trecho da nota.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que está com dificuldades em resolver o problema, devido o local ter construções irregulares que podem piorar a situação no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.