Cratera em avenida causa acidentes e ameaça vidas de motoristas em Manaus

O buraco fica em um trecho de pouca iluminação e já causou acidentes com feridos recentemente. Na noite de ontem, motorista que trafegavam na via caíram em sequência na vala.

Manaus/AM – Uma cratera aberta no meio da avenida José Henrique Bentes, no bairro Terra Nova, danificou ao menos quatro carros e uma motocicleta na noite dessa segunda-feira (4), na Zona Norte.

