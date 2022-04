Cratera e obra emergencial complicam trânsito na rotatória do Coroado

O trânsito no local, que é uma das áreas mais movimentadas de Manaus, flui com lentidão e a situação deve piorar conforma o horário de pico se aproxima.

Trabalhadores da concessionária Águas de Manaus estão no local desde as primeiras horas da manhã e realizam o reparo emergencial.

Manaus/AM – Uma cratera se abriu na manhã desta terça-feira (5), no trecho que compreende a rotatória do Coroado e a avenida General Rodrigo Otávio, nas proximidades do INPA.

