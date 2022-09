Cras do bairro Crespo será ampliado para ofertar mais serviços em Manaus

Manaus/AM - Durante uma visita a obra revitalização no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Crespo, nesta segunda-feira (26), o prefeito David Almeida, anunciou que o espaço será ampliado, já que a Zona Sul tem a segunda maior demanda de Manaus, atendendo mais de 18 mil famílias.

“Nós estamos reformando todas as estruturas de Assistência Social da cidade de Manaus. Nós temos 22 estruturas, destas, 18 estão sendo recuperadas nesse momento e nós vamos ter então, após essas reformas, a melhor estrutura física de Assistência Social do Brasil. Com isso, a gente amplia os nossos serviços e dá melhores opções à população, para que a gente possa atender e esse público passe a ser assistido e beneficiado com os programas e auxílios dos governos federal, estadual e municipal”, destacou o prefeito.

As reformas do Cras do Crespo iniciaram em julho e a previsão é que o espaço seja reinaugurado já em novembro. O local recebeu a troca total da rede elétrica e hidráulica, como também a reforma do telhado e do forro.

David Almeida explicou que a obra faz parte do pacote anunciado pela Prefeitura de Manaus, que visa recuperar 18 das 22 estruturas de Assistência Social instaladas pelas zonas da cidade.

“Nós estamos há quase um ano e nove meses de gestão e eu quero, já no segundo ano da minha gestão, deixar todas as estruturas de Assistência Social recuperadas e a gente vai fazer um novo paralelo com relação à questão da Assistência Social na nossa cidade”, afirmou.

Outra mudança importante no espaço de atendimento foi a criação de uma subcentral do Cadastro Único no espaço, ampliando o serviço de convivência e acolhimento realizado no bairro. A expectativa é de que o Cras do Crespo passe a atender mais de 20 mil famílias referenciadas.