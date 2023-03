CPI divulga contato para receber denúncias contra Águas de Manaus

A CPI da Águas de Manaus vai investigar a má qualidade do serviço prestado na capital amazonense. Dentre as denúncias, estão cobranças irregulares da taxa de esgoto em áreas onde não há prestação deste serviço, suspensão do abastecimento sem aviso prévio, e recapeamento precário em áreas onde foram realizadas obras da concessionária.

“Nós temos recebido muitos relatos da população, que tem confiado nos trabalhos da CPI, na esperança de receber um serviço justo e de qualidade. E hoje as redes sociais são a principal ferramenta, inclusive de prestação de contas dos trabalhos da comissão. Então, criamos mais este canal, e eu não tenho dúvidas de que será muito utilizado, aproximando nosso mandato do povo manauara”, afirmou Diego Afonso.

As reclamações podem ser enviadas pelo WhatsApp, por meio do número (92) 99100-4411 (https://wa.me/5592991004411).

