Cozinhas Populares têm horário e atendimento diferenciados em Manaus

Manaus/AM - Os Restaurantes e Cozinhas Populares mantidos pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), terão atendimento e horário diferenciados durante a vigência do Decreto n° 43.234, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência do novo coronavírus.

Sob os cuidados do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB/Seas), via Gerência de Ações Descentralizadas de Segurança Alimentar (Gadsan), as refeições servidas nos Restaurantes Populares fazem parte do Projeto de Garantia do Direito à Alimentação e têm preço simbólico de R$ 1 porque são subsidiadas pela iniciativa privada, por meio de uma Parceria Público-Privada.

O cardápio dos Restaurantes Populares inclui arroz, feijão, macarrão, salada e uma proteína variada (frango, carne, fígado, peixe e outros). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h.

Já as sopas servidas gratuitamente nas Cozinhas Populares são custeadas pelo Governo do Estado. Os sabores são variados, como sopa de carne, de mocotó e de feijão, entre outras. A distribuição acontece de segunda-feira a sábado, a partir do meio-dia.

Os Restaurantes e Cozinhas Populares não abrem nos dias de ponto facultativo nem nos feriados de fim de ano. Nesses espaços são obedecidas todas as medidas de prevenção ao contágio pela Covid-19, como uso obrigatório de máscara, distanciamento social e higienização com álcool em gel.

Centros de Convivência

A Seas informa ainda que, durante a vigência do Decreto nº 43.234 (de 26 de dezembro a 10 de janeiro), o atendimento e o serviços nos seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) e no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), no bairro Aparecida) estão suspensos, inclusive concessões de espaço e caminhada. A medida faz parte da política de prevenção à Covid-19, levando em conta o aumento da transmissão na capital amazonense.

Confira os endereços dos Restaurantes e das Cozinhas Populares

Restaurantes Populares

• Restaurante Popular Centro: Rua Joaquim Nabuco, 847 (antigo prédio do Sine)

• Restaurante Popular Novo Israel: Rua Bom Jesus, s/nº, Novo Israel (entre a delegacia e o Caic)

• Restaurante Popular Compensa: Rua Izaurina Braga, 543

• Restaurante Popular Jorge Teixeira: Rua Cássia Baiana, 340 (próximo à Escola Estadual Vasco Vasques)

Cozinhas Populares (Sopões)

• Cozinha Popular Alfredo Nascimento: Rua Marcos Cavalcante, esquina com rua 2

• Cozinha Popular Rio Piorini: Alameda Rio Negro, esquina com a rua Amazonas

• Cozinha Popular Parque São Pedro (Carbrás): Rua Edwirges, s/nº, Parque Carbrás (antiga Rua Plácido - Invasão da Carbrás)