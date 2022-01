Covid: Vacinação de crianças sem comorbidades inicia nesta segunda-feira em Manaus

Manaus/AM - Começa nessa segunda-feira (24), a vacinação contra a covid-19, de crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, por meio das redes sociais. Segundo ele, além das deste público, também serão imunizadas as crianças indígenas, quilombolas e as que vivem em abrigos de longa permanência.

O atendimento das crianças é feito em quatro pontos específicos, sendo de 9h às 16h, no Parque Cidade da Criança, na zona Sul; no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste; no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste; e das 10h às 16h, no shopping Manaus Via Norte, na zona Norte de Manaus.

O link com detalhes, como documentação, endereços, lista de comorbidades e critérios para receber a vacina podem ser obtidos no link https://bit.ly/vacinacovid-criancas.