Covid: Semsa conclui primeiro ciclo de vacinação de professores em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), conclui nesta terça-feira (25), o ciclo de aplicação da primeira dose de professores dos sistemas público e privado da capital.

O atendimento dessa categoria teve início no último dia 19 e até as 16h desta segunda-feira (24), 21,3 mil pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina, contando com os profissionais da rede particular, que na mesma data foram vacinados.

A Semsa segue vacinando os remanescentes de outros grupos. Com a primeira dose, os trabalhadores da Educação do ensino básico das redes municipal e estadual; pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos; gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias do pós-parto), com comorbidades; e trabalhadores da saúde. Estão recebendo a segunda dose os idosos de 60 anos e mais e pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades.

Locais de vacinação – 9h às 16h

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Supermercado Coema

Av. Torquato Tapajós, 5.890, Novo Israel

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi – AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc – AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste.