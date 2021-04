Covid: Manaus registra mais de 400 mortes em casa neste ano

Manaus/AM - Cerca de 431 mortes em domicílio foram registradas em Manaus, somente neste ano, segundo dados do Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo). De acordo com o levantamento, foram realizados 700 atendimentos, o número representa 38% a mais do total realizado no ano passado, quando o Cedo emitiu 431 declarações de óbitos. Implantado no dia 18 de maio de 2020, o serviço atende exclusivamente a emissão de Declaração de Óbito em casos de morte em domicílio por causa natural, quando o óbito ocorre por uma doença, geralmente relacionada com idade mais avançada.

Em 2021, do total de 700 atendimentos, 341 foram confirmados tendo a Covid-19 como causa do óbito; 46 como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); um com suspeita de Covid-19 (aguardando resultado laboratorial); e 312 por outras causas (doenças relacionadas a comorbidades como diabetes, obesidades, pneumopatias, hipertensão, câncer e doenças cardiovasculares, renais e neurológicas).

Em 2020, dos 431 atendimentos realizados pelo Cedo, 35 foram confirmados para Covid-19; 62 atendimentos como SRAG; e 334 por outras causas.

Segundo as informações do Cedo, a principal faixa etária de registro na emissão de declaração de óbito, nos atendimentos realizados este ano, é a de 60 a 79 anos (256), seguida da faixa etária de 80 a 89 anos (172), de 40 a 59 anos (138) e de 90 anos ou mais (104).

Serviço

A solicitação para o serviço do Cedo deve ser feita pelo telefone (092) 98842-8437 e funciona de segunda-feira a domingo, das 8h às 18h. A partir desse primeiro contato, a família recebe todas as orientações para a sequência do atendimento, inclusive para apresentar receitas, exames e laudos médicos, ou outro comprovante no caso de doença crônica pré-existente, o que vai ajudar na definição de causa básica de morte. A Semsa também realiza a coleta do material para o exame RT-PCR em 100% dos atendimentos, que é o exame padrão para o diagnóstico da Covid-19.

A família também deve providenciar um Boletim de Ocorrência do óbito e apresentar documento de identidade legível e com foto (da pessoa morta e do responsável familiar), o cartão SUS e comprovante de residência.

Com a emissão da Declaração de Óbito, a família pode fazer contato com os serviços funerários de sua preferência ou solicitar os serviços do SOS Funeral Municipal, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.