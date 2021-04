Covid-19: Vacinação na segurança pública alcança 54% da meta em Manaus

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (07), a vacina contra a Covid-19 para a Segurança Pública foi aplicada em 307 servidores do setor, que atuam em Manaus. Com isso, a campanha iniciada há duas semanas chegou a 54% da meta para o público composto por policiais, bombeiros, agentes de trânsito e de Defesa Civil, totalizando 2.703 profissionais alcançados com a primeira dose do imunizante. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

A campanha é coordenada pelas Secretarias de Segurança Pública (SSP-AM), de Saúde (SES) e pela FVS. E está acontecendo com as doses da chamada reserva técnica, de 5%. Estão sendo usados imunizantes tanto da CoronaVac quanto da AstraZeneca. Isso não interfere no calendário de imunização dos demais grupos prioritários, que é realizado pela Prefeitura de Manaus.

Para serem vacinados, os servidores da segurança pública são convocados para comparecerem ao Sambódromo de Manaus, localizado na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, conforme escala de serviço do dia, encaminhada pelo órgão de origem à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Vacinação do grupo prioritário de Segurança Pública e Salvamento

Fonte: FVS-AM

Período: 28/03 a 06/04/2021

Detran-AM: 26

Polícia Militar: 1.812

Polícia Rodoviária Federal: 75

Polícia Civil: 471

Polícia Federal: 59

Bombeiros: 247

Defesa Civil: 13