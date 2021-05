Covid-19: Vacinação de grávidas e puérperas começa nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (10), as gestantes e puérperas, com até 45 dias de pós-parto, com comorbidades serão vacinadas contra Covid-19, em um ponto exclusivo localizado no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, zona Norte de Manaus.

Só poderão receber a vacina as gestantes e puérperas cadastradas no Imuniza Manaus e com agendamento feito pelo sistema. A medida visa garantir a prioridade para as mulheres que, por apresentarem doenças preexistentes, têm maior risco de hospitalização e morte, se infectadas pelo novo coronavírus.

As que ainda não tiverem realizado o cadastro devem acessar o http://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher a opção “Cadastro de Cidadão”, inserir os dados, informar no item “Categoria” se é gestante ou puérpera e, na opção “Grupo”, se tem ou não comorbidade. O agendamento será feito eletronicamente e para saber quando se vacinar, basta acessar no sistema, no dia seguinte, a opção “Consultar 1ª dose”.

Para ser vacinada, a mulher que se enquadra nas condições exigidas, deve apresentar no posto de vacinação, além do documento de identificação com foto (original) e CPF, a caderneta de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico que ateste a gravidez. No caso das puérperas é preciso levar a declaração de nascimento ou certidão de nascimento da criança.

De acordo como o Ministério da Saúde, evidências científicas e dados epidemiológicos disponíveis no momento mostram que a gestação e o puerpério são fatores de risco quando associados à Covid-19, podendo levar à hospitalização e ao óbito, além de favorecer o parto prematuro e o abortamento.