Covid-19: Quase 9 mil doses são aplicadas em 2 dias de vacinação em shoppings de Manaus

Manaus/AM - Cerca de 8.990 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas durante ação em seis shopping centers de Manaus, no sábado (06) e domingo (07).

Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o maior número de doses aplicadas foi no Shopping Sumaúma, na zona leste da capital, com 2.360 doses nos dois dias. Em seguida, veio o Manauara Shopping, com 2.026 doses, o Shopping Grande Circular com 1.685 doses, o Shopping Ponta Negra com 1.247, o Amazonas Shopping com 888, e o Manaus Plaza Shopping, com 786 doses.

Para quem não pôde garantir a sua dose durante o fim de semana, a campanha seguirá a partir da quinta-feira (11) e tem previsão de ocorrer durante os próximos dois fins de semana, em Manaus.

A ação seguirá nesta quinta-feira (11) até o domingo (14), e nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. De quinta a sábado, o horário será das 11h às 21h, e aos domingos, das 14h às 21h. Para a ação, todos os tipos de imunizantes enviados ao Amazonas serão utilizados pelos profissionais de Saúde.