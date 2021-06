Covid-19: Esquema para mutirão de vacinação é definido em Manaus

Manaus/AM - Foi definido o esquema de funcionamento dos pontos de imunização contra a Covid-19 para o “viradão” da vacinação que será realizado nos dias 29 e 30/6, próximas terça e quarta-feira, em parceria com o governo do Amazonas. Dos sete pontos tradicionais, dois – Centro de Convenções Vasco Vasques e sambódromo – abrirão às 9h do dia 29 e funcionarão até as 18h do dia 30, quarta-feira, totalizando 33 horas de atendimento. Além desses, a Arena da Amazônia terá um ponto de vacinação operando das 18h de terça às 18h de quarta-feira. Os outros cinco pontos terão o horário padrão para a vacinação – das 9h às 16h. Os pontos do sambódromo e da arena terão atendimento apenas na modalidade de drive-thru e o do Vasco Vasques será apenas para pedestres.

A faixa etária a ser imunizada nessa ação ainda será definida, bem como o quantitativo de pessoal e de estações, após reuniões técnicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“Estamos cuidando de todos os detalhes para que o ‘viradão’ da vacinação aconteça da forma mais organizada possível. Já tivemos duas grandes experiências e nossas equipes mostraram, nas duas ocasiões, todo o empenho, dedicação e competência, atendendo, incansáveis, a todos que procuraram os nossos postos. Tenho certeza de que também essa ação será um sucesso e cada vez mais manauaras estarão protegidos contra a Covid-19”, afirmou o prefeito David Almeida.

30 anos e mais

Nesta segunda-feira, 28, a Semsa segue vacinando as pessoas de 30 anos e mais, além das gestantes e puérperas e dos trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento (cujos nomes estejam nas listas oficiais encaminhadas à Semsa) em primeira dose, bem como a segunda dose de AstraZeneca.

Para agilizar o atendimento, a titular da Semsa, Shádia Fraxe, solicita que os usuários façam o cadastro no Imuniza Manaus. “Como ainda há tempo, peço que as pessoas que, estando nas faixas etárias definidas, forem tomar a vacina, adiantem as informações pessoais em nossa plataforma. É simples e rápido, mas essencial para que os atendimentos nos pontos de vacinação tenham mais fluidez. Vamos evitar filas”, apelou.

O acesso à plataforma deve ser feito por meio do link https://imuniza.manaus.am.gov.br e na opção “Cadastro do Cidadão” preencher os dados solicitados.

Documentos

Para receber a vacina é necessária a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia, que ficará retida para controle). Os militares devem apresentar a identidade militar e o CPF. No caso das gestantes, além de identidade e CPF, é exigido documento que comprove a gravidez (exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da gestante) e para as puérperas (com até 45 dias de pós-parto), declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.

A Semsa orienta que antes de se dirigir a um dos pontos para receber a vacina, seja feita uma consulta ao serviço disponibilizado pela Semsa, que mostra o movimento em cada um dos locais. Para consultar o serviço, é só acessar o link bit.ly/filometrovacina, identificar o posto, verificar a situação da fila, cuja classificação é por cores e indicativo de tamanho, e, caso tenha fila grande, escolher outro local para ser vacinado.

Pontos de vacinação

Segunda-feira, 28/6, das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira (apenas para pedestres)

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova (apenas para pedestres)

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1 (apenas para pedestres)

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1 (atendimento a pedestre e drive-thru)

Parque do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul (apenas para pedestres em segunda dose de CoronaVac)

Centro de Convenções (sambódromo) - avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro (funcionamento apenas em drive-thru)

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (apenas para pedestres)

Terça e quarta-feira (29 e 30/6), das 9h às 16h

Todos os pontos anteriores

Das 9h de terça (29) às 18h de quarta-feira (30) – 33 horas seguidas

Centro de Convenções (sambódromo) - avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro (funcionamento apenas em drive-thru)

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (apenas para pedestres)

Das 18h de terça (29) às 18h de quarta-feira (30) - 24 horas seguidas

Arena da Amazônia - Avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (funcionamento apenas em drive-thru)