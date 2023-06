Corrida ‘Zé Gotinha da Floresta’ acontece em Manaus neste domingo

Manaus/AM - A 6ª edição da “Corrida do Zé Gotinha da Floresta”acontece, neste domingo (23), no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A largada será às 7h e a premiação será em dinheiro para os três primeiros lugares.

Ao todo, são 400 vagas disponíveis e as inscrições custam R$ 60 e e podem ser feitas pelos números (92) 99204-5521 e (92) 99415-4592.

O evento conta com o apoio do Instituto Mama Vida e do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas (Sindsemp-AM).