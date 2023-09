Corrida ‘Manaus pela Paz no Trânsito’ reúne quase 800 pessoas na Ponta Negra

Manaus/AM - Aproximadamente 800 atletas participaram da 6ª corrida “Manaus pela Paz no Trânsito”, na manhã deste domingo (24), no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, como parte do encerramento da programação, lançada pela Prefeitura de Manaus, para a Semana Nacional do Trânsito, comemorada em todo o Brasil, no período de 18 a 25 de setembro. A competição foi organizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A prova teve início, pontualmente, às 6h, e teve um percurso de 5 quilômetros. Um dos destaques da prova foi a participante Carol Oliveira, que realizou o percurso empurrando um carrinho de bebê, levando o filho Miguel, de 11 meses.

“Eu tenho visto, diariamente, como tem aumentado a quantidade de acidentes diários, isso tem preocupado muito a gente. E, essa corrida para mim é para promover a paz no trânsito e não apenas mais um número de participação. Então, quanto mais a gente propagar a paz no trânsito é melhor. Devemos adotar todas as formas possíveis de preservar vidas”, disse.

A agente de trânsito Fabiane Nogueira, 1ª colocada na categoria Servidores/Feminino, mostrou que, além de cuidar da saúde, ela também promove o trânsito seguro. “Desejamos promover, intensificar a segurança e harmonia no trânsito para todos”, colaborou.