Corpo de jovem que desapareceu enquanto nadava é encontrado em Manaus

De acordo com o Tenente Ruiz, do Corpo de Bombeiros, populares informaram que uma criança caiu na tubulação de esgoto que atravessa a via (banhistas usam para entretenimento) e duas pessoas mergulharam para resgatá-la. Uma delas teria conseguido sair da tubulação com a criança mas a outra não retornou. O Tenente, porém, afirma que essa versão não se confirmou.

