Copa do Mundo: jogos do Brasil serão transmitidos na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - Os jogos do Brasil durante a Copa do Mundo 2022 serão transmitidos no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. O evento gratuito com diversas atrações começa nesta quinta-feira (24), às 13h.

O objetivo é reunir os apaixonados por futebol para torcer pela Seleção Brasileira durante a 22ª edição do torneio. Três transmissões já têm data marcada, nos dias 24 e 28/11 e 2/12.

A Prefeitura de Manaus também vai apoiar as “Ruas da Copa” com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022.