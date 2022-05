Convênio para aquisição de ônibus elétricos será assinado nesta quarta em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), e o governo do Estado assinam, nesta quarta-feira (18), a partir das 10h, no auditório da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste, um convênio para a implantação de ônibus elétrico na capital amazonense.

O convênio tem por objetivo adquirir os primeiros ônibus 100% elétricos e com zero poluentes para a frota convencional em circulação na cidade e faz parte do pacote que contempla os investimentos na mobilidade urbana.