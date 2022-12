Contribuintes têm até quarta para pagar IPTU e garantir descontos em Manaus

A prefeitura, por meio da Semef, montou uma estrutura na central de atendimento do Manaus Atende, situado na avenida Japurá, 493, no Centro, para atender exclusivamente os contribuintes que queiram regularizar seus débitos, especialmente de IPTU, e garantir seu desconto para pagamento em cota única no lançamento do próximo exercício.

