Contrato de R$ 423 milhões viabiliza obra do Prosamim em comunidade de Manaus

Manaus/AM - O governador Wilson Lima assinou, na noite de terça-feira (11), o contrato de empréstimo de 80 milhões de dólares (aproximadamente R$ 423 milhões) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A operação de crédito internacional destina-se ao financiamento do novo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), o Prosamin da Comunidade da Sharp.

Lima anunciou a assinatura por meio de suas redes sociais: "Acabo de assinar o contrato para a construção do Prosamin+. O projeto contempla obras de saneamento básico e moradia no trecho do Igarapé do Quarenta que vai da comunidade da Sharp até a Manaus 2000, beneficiando mais de 60 mil pessoas que moram na área".

Ainda conforme escreveu na rede social, o governador disse que já tem um dos conjuntos residenciais do programa em estágio avançado de execução, na avenida General Rodrigo Otávio e que as duas maiores obras, na Sharp e na Manaus 2000, já estão contratadas com previsão de iniciarem ainda em outubro.

Junto com o governador, assinaram o contrato o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ( PGFN), Ana Lúcia Gatto.

O Prosamin+ é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas e tem contrapartida estadual de outros 34 milhões de dólares.