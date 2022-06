Consumidores reclamam de desorganização e falta de peixe na Feira da FAS

“Fomos enganados, feitos de trouxas no calor, muita desorganização e ainda vamos sair sem o peixe que queríamos”, reclamou, indignado, o aposentado José Walter Cruz, de 69 anos, depois de quase três horas esperando a venda de pirarucu na Feira do Peixe da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), saiu sem comprar. Ele chegou às 8h15 e às 11h ouviu o aviso de que só estava à venda ventrechas e rabos de peixe.

José disse não ter acreditado na informação de que havia acabado o filé do peixe, depois que a fundação divulgou na imprensa que haveria 3 toneladas de pirarucu à venda. “Se tinha esse peixe todo, não foi vendido aqui na feira”, desabafou.

Outra senhora, a dona de casa Zuleide Queiroz, moradora do bairro São Raimundo, se deslocou para a sede da fundação, no Parque 10 de Novembro, mas saiu sem comprar o alimento. “Falta de organização e de respeito, se eles queriam vender rápido para os grandes, que não avisassem os consumidores comuns”, afirmou ela, reclamando, inclusive, da existência da fila preferencial.

Outro ponto destacado por ela era que a demanda de clientes estava muito grande para poucos atendentes e tratadores de peixe. E o que a deixou indignada foi que o pescado acabou antes mesmo do horário previsto para a feira encerrar.

Para ela, ficou claro que havia prioridade para donos de supermercados restaurantes, pois viam sair pessoas com grandes quantidades de pescado, enquanto os consumidores comuns ficavam muito tempo de pé, pois não havia cadeiras para todos enganados, pois não conseguem ser atendidos.

Em nota, a FAS negou que haja priorização de venda na Feira do Pirarucu para estabelecimentos comerciais, como restaurantes, informando ser estabelecido limite da venda de apenas cinco quilos de filé por comprador.

De acordo a fundação, a prática também é evitada pelo sistema de venda, feito por fichas de controle numerais e distribuídas por ordem de chegada. A única diferenciação entre os compradores é para grupos de prioridades, nos quais se encaixam idosos, pessoas com deficiência física e gestantes. Nesta edição, a feira recebeu mais de 300 pessoas.

Outro ponto citado na nota diz que os estoques do pescado estão sujeitos a acabar antes do horário determinado para o fim do evento, como informado na divulgação realizada pela instituição anteriormente à feira. E que na edição desta sexta-feira, 3, o filé do pirarucu disponibilizado acabou antes do previsto, o que não ocorreu com outras partes do pescado, como ventrecha, ponta de rabo e carcaça.