Construção de 500 unidades habitacionais será retomada em Manaus

Manaus/AM- A Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), em parceria com o Governo Federal, assina, nesta quinta-feira (21), às 9h, contrato para retomada das obras de 500 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades. Elas estão localizadas no Residencial Vida e Saúde, formulado pela Entidade Organizacional IASVISAM (Instituto de Ação Social Vida e Saúde do Amazonas) habilitada pelo Ministério das Cidades, e que tem como presidente o gestor Jeová de Jesus.

Essas residências beneficiarão 500 famílias da faixa I, do Minha Casa, Minha Vida. Desse número, 63 famílias possuem Pessoas com Deficiência (PcD). Todas foram selecionadas pela conectividade com CadÚnico, do Governo Federal.

A retomada das obras é resultado do esforço e parceria do Governo Federal, Prefeitura de Manaus, via Semhaf, e do programa Entidades.